Taveras Guzmán

Para nosotros como hijo que amaba a su padre, un padre amoroso, justo, noble, consecuente, este momento es muy difícil, confieso que siempre temí este momento. Pero la providencia y Dios son quienes dictan la historia y sus pasos.

Mi padre Juan Arístides, gracias por sus palabras Don Víctor Gómez Berges y Don Julio Cesar Castaños Guzmán que lo describieron perfectamente, pero quiero agregar la parte del padre amoroso que vimos día a día en nuestro hogar predicando con el ejemplo.

Así como lo reconocen públicamente que fue un hombre honesto y transparente que lo dió todo con mucho orgullo por su país desde las posiciones que le tocó dignamente desempeñar con mucha satisfacción desde ser Ministro de Interior y Policía a los 33 años, Procurador General de la Republica a los 35, Embajador ante las Naciones Unidas, Ministro de Trabajo en dos ocasiones, Canciller de la Republica para el V Centenario del Descubrimiento de América, Secretario Político del Partido Reformista Social Cristiano de su líder Joaquín Balaguer quien tanto lo distinguió, fueron posiciones que el desempeñó con mucho amor , honradez y mucha entrega.

Esta noche el cielo está de fiesta porque sé que hoy mi padre se encuentra en ese lugar que se merece por su comportamiento y ese inmenso corazón que tuvo.

Como yo describiría a mi padre con una sola palabra; “Magnánimo”, humilde en las victorias y grande en las derrotas, un hombre del que nunca oí una palabra de mezquindad, sin pasar facturas, un hombre noble amante de la naturaleza, de las poesías, de su Moca del Alma como el tanto decía en sus artículos y sus libros, él vivió a plenitud.

Me dijo hace un mes y medio; “Alberto yo me siento un hombre afortunado y agradecido de Dios, porque Dios me ha dado más de lo que yo aspiré y soñé, y lo que pude hacer lo hice con amor y entrega”, por eso lo hizo bien, porque cuando hacemos las cosas con pasión los resultados siempre son positivos.

En el nombre de mi familia, de mi madre Gisela, de mis hermanos Niurca, Arístides, José, Yanet, toda la familia y sus hermanos presentes aquí, les doy gracias del alma por su apoyo y soporte moral estando siempre ahí, no solamente hoy, sino en todo este proceso que llevamos y donde nuestro padre batalló con la dignidad del árbol que muere de pie.

Juan Arístides padre querido, te amo, te amaré y tu legado quedará en nuestro corazón como un compromiso de jamás traicionar tu ejemplo y tu memoria».

Panegírico al Dr. Juan Arístides Taveras Guzmán, por su hijo Alberto José Taveras. 05/10/2017. A 4 años de su partida. ¡Sí se puede ser un político honesto!