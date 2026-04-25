El presidente de las pymes del construcción explicó que este tipo de pronunciamientos, provenientes de actores con fuerte influencia económica, reflejan un grado de preocupación acumulada.

El presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Christopher, calificó como una “sorpresa de alto nivel” las declaraciones del empresario turístico Frank Rainieri sobre el auge inmobiliario «sin control» en la región este del país, al considerar inusual que figuras de ese nivel fijen públicamente sobre fallas estructurales del sector. Además, advirtió sobre los obstáculos en materia de permisología.

Rainieri criticó la supuesta falta de planificación en el crecimiento turístico e inmobiliario del país, señalando que al Gobierno dominicano le ha faltado “coraje” para ordenar el desarrollo en los principales polos turísticos.

En ese sentido, el dirigente de las pymes de la construcción explicó que este tipo de pronunciamientos, provenientes de actores con fuerte influencia económica, reflejan un grado de preocupación acumulada.

“Para nosotros esa reacción fue una sorpresa de alto nivel, porque cuando tú ves que un hombre se descompone de esa forma es que ya está hasta la coronilla. Cuando tú escuchas que Rainieri explota como lo hizo, sencillamente parece que estamos ante un descuido sobremanera por parte de las autoridades”, expresó Christopher a El Nacional.

En ese mismo contexto, Christopher recordó que una reacción similar ocurrió anteriormente con el empresario Manuel Estrella, quien también cuestionó el sistema de permisos en la construcción, el cual ha sido denunciado por las mipymes del sector.

“En el caso del empresario Manuel Estrella, un hombre también de alto nivel, que desayuna con presidentes y tiene mucha influencia, se pronunció fuertemente días atrás por fallas y burocracias en el sector. Estos dos pronunciamientos me indican que hay cosas que no están funcionando bien en nuestro sector”, manifestó.

El líder de las pequeñas empresas de la construcción coincidió con el “zar del turismo dominicano”, Frank Rainieri, en que el crecimiento de proyectos inmobiliarios es desordenado, no solo en la zona este del país, sino también en otros puntos a nivel nacional. Sin embargo, señaló que los emprendedores y nuevos empresarios del sector también deben tener la oportunidad de crecer como lo han hecho los grandes.

“Estoy de acuerdo con todo lo que dice Rainieri. Es verdad que muchos proyectos son desordenados y hay un descuido por parte del Gobierno dominicano. Pero también se le debe abrir espacio a las personas que desean emprender en el turismo con sus proyectos. Ellos tienen derecho a tener éxito como los grandes empresarios… Estamos de acuerdo en que el Gobierno debe tener mayor control, pero sin limitar el crecimiento de las pequeñas empresas”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que el problema no es el dinamismo del sector, sino la falta de ordenamiento territorial y supervisión efectiva. Agregó que, mientras algunos proyectos cumplen con los requisitos formales, en las periferias proliferan desarrollos irregulares.

Christopher sostuvo que fenómenos como las invasiones de terrenos y la expansión urbana desorganizada están generando riesgos adicionales, tanto en términos de seguridad jurídica como de sostenibilidad del desarrollo inmobiliario.

Permisología en la construcción

Sobre este tema, el presidente de Copymecon también denunció un deterioro en la permisología estatal, especialmente en el Ministerio de Medio Ambiente, donde —según afirmó— los procesos han perdido eficiencia y transparencia en comparación con años anteriores.

Criticó que las soluciones gubernamentales suelen ser focalizadas, respondiendo a presiones de grandes actores económicos, mientras las pequeñas y medianas empresas quedan fuera de los espacios de decisión.

“Mira, Medio Ambiente, por ejemplo, trabajaba casi a la perfección. Tú sometías un expediente por ventanilla única o por cualquier vía; tan pronto lo hacías, te enviaban un correo y ya te manejabas por esa vía. Incluso los pagos se realizaban en línea. Hoy en día, tú sometes un expediente y no sabes dónde está ni qué sucede. Ya tampoco se responde en plazos oportunos”, manifestó.

Christopher señaló que lo mismo ocurre con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), entre otras.

El sector construcción, clave para la economía dominicana, enfrenta así el reto de equilibrar crecimiento con institucionalidad, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la gestión pública y la planificación urbana.