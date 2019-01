Mallén Calac

“Jugadores Estrellas tienen hambre de ganar”

En esta vida, para ganar tu lugar en el mundo, tienes que luchar por él.”

Bobby Fischer

“Sólo quiero decir una cosa; he ganado y he perdido, pero ganar es lo más divertido.”

Richard Nixon

“Los jugadores de las Estrellas tienen hambre de ganar”.

“Salieron al terreno de juego como fieras”.

“Desde que llegaron al play estaban enfocados y concentrados para el partido”.

“No quiero adelantar nada, pero estamos viviendo un gran momento”.

Las expresiones corresponden a José Manuel Mallén Calac, gerente general de las Estrellas Orientales, quien fue entrevistado anoche vía celular, tras concluir el choque en que los Orientales aplastaron a los Toros 13-1, en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

“Tenemos las herramientas para conquistar la corona. El equipo está muy compacto y sus jugadores decididos a no descuidarse en cada una de las jugadas, sostuvo el ejecutivo de la escuadra verde.

Compromiso

Mallén Calac dijo que “tenemos todos un compromiso con la ardiente y paciente fanaticada de las Estrellas, que han esperado 51 años para acariciar la anhelada corona”. refirió el gerente general del conjunto del Este.

Reiteró que lo más importante que ha visto en su equipo, es que los muchachos se encuentran integrados y han conformado una familia en que “todos somos uno. Estamos con un sólo objetivo: Estrellas campeón”.

Desde el inicio

Mallén Calac me dijo: “Leo, desde que inició el torneo, Fernando Tatis, nuestro mánager, puso a los muchachos a pensar seriamente en que había que ganar el título”.

Y agregó:

“Son momentos de gran presión. Todos nos levantamos pensando en el juego. Lo bueno es que iniciamos ganando y eso le pone un toque positivo a los muchachos”.

El ejecutivo de las Estrellas fue enfático en señalar que “sabemos que los Toros cuentan con un buen conjunto, pero tendrán que hacer grandes esfuerzos para superar muestros inmensos deseos de que la Copa se quede en San Pedro de Macorís”.

En el torneo de béisbol se disputa la Copa BHD-León de la justa que está dedicada a Vladimir Guerrero, Inmortal de Cooperstown.

Cortos de la final

En San Pedro de Macorís, hasta los niños que están en la barriga están apoyando y dando saltos para que ganen las Estrellas.

Ahora en la final, todos son seguidores de las Estrellas: Rojos-Orientales; Azules-Orientales; cibaeños- Orientales y francomacorisanos-Orientales. ¡Sopla!

Se planifica el recorrido de las Estrellas para cuando ganen el torneo. No se pongan a inventar que es muy temprano.

Lo cierto es que se respira un aire y un ambiente verde en San Pedro de Macorís y todo el territorio nacional. La gente por diferentes motivos está apoyando a las Estrellas.

El que señaló que la pelota es un circo, tiene toda la razón. La gente sólo habla de béisbol y de la final Toros-Estrellas.

Me dio pena ayer con Antonio Martínez, enfermo escogidista, que me dijo: “Leo, perdimos. Fue un golpe demoledor que nos dieron. Y me agregó que no estaba con las Estrellas ni con los Toros. Confesó que dejó de ver la pelota y que no quería que se le mencionara nada de béisbol.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.