Montás anuncia la CAASD dará respaldo a los clubes del Distrito

El arquitecto Alejandro Montás anunció que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) dará respaldo a los ocho clubes que participarán en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, que inicia el miércoles 5 de junio.

Montás, miembro del Comité Organizador, refirió que hará un encuentro el sábado a las 11:00 de la mañana con los delegados de los clubes San Carlos, San Lázaro, Mauricio Báez, Los Prados, Rafael Barias, Bameso, El Millón y Huellas del Siglo, en la que dará el aporte.

“Tengo un compromiso de ayudar a la juventud, la niñez que practica el deporte”, me comentó el director de la CAASD.

Resaltó la importancia del campeonato del basket distrital y aseguró que “tendremos un buen evento”.

Resaltó el trabajo de los miembros del Comité Organizador que encabezan José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia y el profesor Fernando Teruel, presidente de Abadina.

Entusiasmo

El arquitecto Montás se ha integrado con mucho entusiamo al montaje y organización del certamen superior que se celebra desde el 1974 y es el centro de atención de los amantes de la disciplina del aro y el balón que acuden al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Habla Boyón

El Inmortal del Deporte José Domínguez (Boyón), representante de los ocho clubes ante el Comité Organizador, valoró el trabajo de cada uno de esas entidades.

“Todos los equipos están entrenando fuerte para realizar un buen campeonato”, expresó Boyón Domínguez.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.