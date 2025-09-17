Santo Domingo.- La cantautora dominicana Techy Fatule compartió un emotivo video en sus redes sociales tras conocer su nominación a los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Canción Tropical por su tema “Cariñito”.

“Toy mala… Gracias a todos, en especial a los Latin Grammy. Tengo dolor de barriga”, expresó la artista entre lágrimas y risas, mientras se lanzaba al suelo y era abrazada por sus allegados al recibir la noticia.

En esta edición, la República Dominicana también celebra un logro histórico: los artistas Milly Quezada, Alex Bueno y Eddy Herrera fueron nominados en la categoría Álbum Merengue y/o Bachata, acaparando los tres cupos de este renglón con producciones que reflejan la riqueza y vigencia del género.

Tras el anuncio, Milly Quezada envió un mensaje especial de agradecimiento a su público y destacó la importancia de que el merengue siga brillando en escenarios internacionales.

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 promete ser una de gran emoción para la música dominicana, que este año se proyecta como protagonista en varias de sus categorías más importantes.