Santo Domingo. – América Latina y el Caribe enfrentan el desafío educativo de mejorar los niveles de aprendizaje y cerrar brechas que afectan el desarrollo del capital humano y el crecimiento económico de la región.

El reciente estudio de McKinsey & Company titulado “Tecnología y filantropía: Impulsando el aprendizaje en América Latina y el Caribe”, señala que la combinación de tecnología educativa y filantropía estratégica puede contribuir a acelerar la transformación de los sistemas educativos y mejorar los resultados de aprendizaje de millones de estudiantes.

Aunque la región ha logrado ampliar significativamente el acceso a la educación en las últimas décadas, los resultados de aprendizaje siguen siendo preocupantes. De acuerdo con el estudio, cerca del 79% de los estudiantes de sexto grado en América Latina y el Caribe no logra comprender adecuadamente un texto sencillo. A esto se suma que aproximadamente tres de cada cuatro estudiantes de 15 años no alcanzan habilidades básicas en matemáticas.

Esta situación se agravó durante la pandemia del COVID-19, que provocó cierres prolongados de escuelas, pérdida de aprendizajes y un aumento de las brechas entre estudiantes de distintos contextos socioeconómicos. Como resultado, muchos sistemas educativos de la región enfrentan hoy el reto de recuperar aprendizajes perdidos y fortalecer las capacidades de estudiantes y docentes.

Herramientas como plataformas digitales, sistemas de aprendizaje adaptativo, inteligencia artificial aplicada a la educación y modelos híbridos que combinan clases presenciales con recursos digitales están emergiendo como soluciones capaces de personalizar el proceso educativo, facilitar el acceso a contenidos de calidad y apoyar el trabajo de los docentes.

Además, estas herramientas pueden ayudar a enfrentar algunos de los desafíos estructurales que afectan a los sistemas educativos, como la escasez de docentes especializados, la falta de materiales actualizados y las dificultades para atender las necesidades individuales de los estudiantes. Asimismo, la tecnología puede ampliar el alcance de programas educativos hacia zonas rurales o comunidades con acceso limitado a infraestructura educativa tradicional.

No obstante, el estudio advierte que la tecnología por sí sola no es suficiente para transformar los sistemas educativos. Para lograr cambios sostenibles es necesario combinar innovación tecnológica con inversiones estratégicas, fortalecimiento institucional y colaboración entre distintos sectores.

En ese sentido, la filantropía puede desempeñar un papel relevante al apoyar el desarrollo y la implementación de nuevas soluciones educativas. Las organizaciones filantrópicas y fundaciones privadas tienen la capacidad de financiar proyectos piloto, impulsar iniciativas innovadoras y generar evidencia sobre qué intervenciones logran mejores resultados de aprendizaje.

Este tipo de apoyo resulta especialmente valioso en etapas tempranas de innovación, cuando nuevas herramientas o modelos educativos aún requieren ser probados y perfeccionados antes de escalar. Diversas iniciativas impulsadas por fundaciones y organizaciones sociales en los últimos años han demostrado que el uso estratégico de herramientas digitales, tutorías virtuales y programas de acompañamiento académico puede contribuir a mejorar los resultados educativos.

Antonio Novas, Senior Partner de McKinsey & Company y Managing Partner para la operación en República Dominicana, señaló que: “La combinación de tecnología educativa, inversión estratégica y colaboración entre sector público, sector privado y filantropía puede acelerar significativamente el progreso educativo en la región y generar oportunidades de crecimiento inclusivo”.

McKinsey concluye en su informe que mejorar la calidad del aprendizaje tendrá impactos que van más allá del ámbito educativo. Fortalecer las habilidades de estudiantes y docentes, integrar de manera efectiva la tecnología en las aulas y ampliar las alianzas entre distintos sectores serán factores clave para preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral cada vez más influenciado por la tecnología.