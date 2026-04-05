El polémico rapero Tekashi 6ix9ine volvió a captar la atención mediática tras recuperar su libertad en Nueva York, luego de cumplir tres meses de prisión por violar las condiciones de su libertad condicional.

Sin embargo, no fue su salida lo que realmente generó revuelo, sino el insólito recuerdo que decidió exhibir ante las cámaras: un peluche de Bob Esponja con la supuesta firma del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien permanece detenido en el mismo centro penitenciario.

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En un video difundido en redes sociales, 6ix9ine aparece celebrando su liberación mientras muestra el objeto autografiado, asegurando que ambos coincidieron durante su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Supuesta firma de Nicolás Maduro

Fiel a su estilo provocador, el intérprete aprovechó el momento para convertir su salida en un espectáculo, mezclando controversia, humor y simbolismo en una escena que rápidamente se volvió viral.

El episodio también reavivó versiones que circularon meses atrás sobre su supuesta muerte en prisión, rumores que quedaron desmentidos con su reaparición pública.