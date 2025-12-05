Santo Domingo.- Continúa cerrado el teleférico de Puerto Plata un año y seis meses después que salió de servicio dejando varios pasajeros en el aire obligando a los organismos de protección civil a organizar un operativo de rescate de mas de 10 horas.

La información la ofreció el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio Almonte titular de la Comisión de Turismo de la organización política quien comunicó que hasta el momento el Gobierno no ha hecho nada para resolver el problema.

«Al cumplirse este 5 de diciembre el plazo de un año y seis meses fijados para construir un nuevo Teleférico, lamentamos que el Ministerio de Turismo ni el Gobierno hayan cumplido su promesa”, se quejó.

Dijo que las informaciones que posee que los turistas que visitan a Puerto Plata, no le interesa saber lo que pasó, “le interesa disfrutar nuevamente del atractivo del teleférico”,.

Almonte hizo un llamado al ministro de Turismo y al gobierno central que se cumpla lo prometido para Puerto Plata de restablecer el teleférico que es uno de los principales atractivos de la ciudad.