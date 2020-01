El presidente del PLD, Temístocles Montás, pide a la oposición que se entregue. Y lo dice con el mismo desenfado -y acaso miedo-, conque admitió haber tocado y tomado el dinero sucio de Odebrecht. Sin ética no hay autoridad, según el poeta inglés.

Pudo haber acertado en su estrategia de presionar arriba para lograr ser excluido del expediente de soborno, lo que consiguió holgadamente, a juzgar por el premio recibido luego como presidente del PLD, insuperable récord en los anales de la impunidad en todo el mundo.

Pero ahora está muy lejos de pegarla. Le resultará imposible unir abajo lo que está dividido arriba. No puede obviar un hecho consumado, y pretender que un PLD dividido logre unificar fuerzas en favor de sus candidatos municipales. De las presidenciales ni hablar.

Su candidato baja cada día que pasa, en tanto se debate entre el segundo y el tercer lugar frente a Leonel.

De ahí que las proyecciones en los comicios de febrero apenas reflejen probables intentos de alterar resultados en comunidades pequeñas, más vulnerables. El PRM y la Fuerza del Pueblo anuncian un necesario blindaje en este sentido.

No es ocioso, por tanto, estar atentos al proceso, sin descuidar ningún colegio en poblaciones apartadas. Aún cuando la Junta Central Electoral dé señales alentadoras, debemos tomar en cuenta los cuestionamientos hechos por el ex presidente Fernández. Si no sabrá Leonel de lo que habla.

A decir verdad, Temo tuvo suerte en su jugada interna, lo cual no es aplicable frente a la realidad de un rechazo general y la división de su partido. Dirige la mitad de lo que a Leonel le tocó. No tiene a quien amenazar esta vez, sino a quien temer con todo el miedo que significa salir del poder.