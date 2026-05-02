Hombres y maquinas del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones trabajan desde este viernes y hasta el lunes en el reforzamiento de muros del túnel de las avenidas Tiradentes y 27 de Febrero, creando por momento cierta dificultad en el tránsito vehicular de la zona. Jorge González

El tránsito por el paso a desnivel de las avenidas Tiradentes y 27 de Febrero se vio afectado, creando cierto malestar a conductores y choferes, este sábado debido al cierre que desde este viernes y hasta el próximo lunes por los trabajos de reforzamiento de muros que realiza el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC).

La medida, aplicada por el MOPC desde horas de la mañana, generó variaciones en el flujo vehicular, con momentos en que la circulación se tornaba pesada, alternando con otros en los que avanzaba con mayor rapidez, siendo estas vías de las más transitada de la capital.

Hoy el transito se tornaba un poco congestionado, aunque por momentos fluía con más rapidez, los obreros del MOPC trabajan con celeridad. Jorge González

A pesar de las dificultades habituales que provoca este tipo de cierres en una vía clave, el tránsito mostró signos de mejor organización gracias a la implementación de un protocolo especial de manejo vehicular.

Días y horas del cierre del paso a desnivel por MOPC

Según informaciones preliminares del MOPC , el cierre del túnel que inicio el viernes a las 10:00 de la noche se mantendrá vigente hasta el lunes a las 4:00 de la madrugada, cuando se prevé su reapertura una vez concluyan los trabajos o actividades que motivaron la restricción.

Agentes de la DIGESETT se mantuvieron apostados en la intersección, dirigiendo el flujo y orientando a los conductores para minimizar los retrasos.

Recorrido del El Nacional

En el recorrido realizado por un equipo de El Nacional se vio maquinas operadas por obreros trabajando en el en los muros del túnel creando un fuerte ruido que iba acompañado de una enorme nube de concreto pulverizado que se movía a la velocidad y dirección del viento.

Agentes de la DIGESETT se mantuvieron apostados en la intersección, dirigiendo el flujo y orientando a los conductores para minimizar los retrasos. Jorge González

Conductores consultados en la zona indicaron que, aunque se registraron congestiones en determinados momentos, la presencia activa de las autoridades contribuyó a que la situación no se agravara. Asimismo, destacaron que en lapsos específicos el tránsito fluía de manera más ágil de lo esperado.

“Hay que aplaudir que están haciendo mejor las cosas. Trabajar de noche y días como sábado y domingo de menos transito es una buena medida y si sumado a eso se hace una logística, todo se hará mejor”, dijo Antoniano Guzmán, empresario.

Recomendaciones de parte de autoridades del MOPC

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales para evitar contratiempos.

Esta intervención forma parte de una programación técnica que se ejecuta en horario nocturno, para reducir el impacto en la movilidad diaria y, sobre todo, garantizar condiciones seguras tanto para los conductores como para los equipos de trabajo en vía.