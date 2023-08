Tensión en partidos por resolución JCE

Un ambiente de tensión y posiciones encontradas ha suscitado entre los principales partidos políticos la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de prohibir mítines, marchas, así como publicidad externa durante la precampaña.

Mientras que ayer, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, advirtió que el próximo 25 del mes en curso responderá las afirmaciones de los partidos que acusan al organismo de que perdió tiempo y que le faltarían garras para hacer cumplir las leyes electorales.

Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, siguen alineados y consideraron esta mañana que son violatorias de la libertad de expresión y reunión las prohibiciones de la JCE, pero el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) las apoyas, aunque reconoce que tendrán poco efecto en la práctica debido a que las leyes electorales no establecen sanciones.

Danilo Díaz y Manuel Crespo, delegados políticos del PLD y FP en la junta, respectivamente coinciden en acusar al gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), de violar las normas electorales con una amplia promoción del presidente Luis Abinader y los aspirantes oficialistas a cargos congresuales y municipales.

Mientras que Tácito Perdomo, representante reformista ante el organismo electoral opinó que hay que tomar medidas frente al desborde general de todos los partidos en campaña abierta.

“Eso atenta contra la libertad de expresión y reunión, derechos fundamentales y contra la libre empresa y el principio de igualdad en el caso de las vallas y murales, ya hay sentencia del TSA al respecto”, sostuvo Díaz, delegado del PLD ante la JCE.

Añadió que “estamos llenos de vallas, anuncios y falsas portadas de los medios de comunicación con la imagen de campaña del Presidente promoviendo banalidades del gobierno”.

Manuel Crespo

En tanto que Crespo opina que la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) prohibiendo los mítines, marchas y promociones es una simple retórica porque las promociones reeleccionistas y de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por más de un año arropan el país y el organismo no hace nada.

Dijo que la resolución hay que aplicársela al oficialismo que a su juicio son los que están vulnerando las leyes electorales.

“Yo entiendo lo de la Junta como una simple retórica, para que el país no diga que la Junta Central Electoral no tomó medidas, es mi humilde opinión, pero ella tiene las herramientas legales para sancionar y no tomado ninguna medida”, manifestó.

Consideró que “el gobierno está abusando de la publicidad oficial, está invirtiendo cuantiosas sumas de recursos a todos los niveles y no hemos visto que la Junta haya adoptado alguna medida cautelar, a pesar de que hemos depositados varias instancias hace más de un año”

Tácito Perdomo

Para Perdomo debía tomarse alguna medida para frenar la campaña política porque todo está desbordado.

“Pero como yo he dicho el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, y esas son muy buenas intenciones de la Junta, pero la ley no es categórica, la ley no tiene consecuencia, lo que tiene de alguna manera son sanciones morales y en política y en este país para donde va eso”, consideró.

Añadió que “por ejemplo yo soy un tipo que tengo todo el dinero del mundo no se sabe como lo conseguí, y hago una campaña desbordante, me ponen cien salarios mínimos, eso es una barbaridad, eso es lo que dice la ley, tu sabe lo que hacen en México que te cierra el partido, te cierran la candidatura, te ponen una multa de 50 millones de pesos”.

De los Santos

De su lado Dionisio de los Santos, delegado suplente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que la Ley 33-18 de Partidos Políticos establece lo relacionado a la propaganda en la precampaña, pero que los partidos de oposición tienen más de seis meses haciendo proselitismo político a través de los actos para las afiliaciones.