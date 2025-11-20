Nueva York. — El reconocido dúo cristiano Tercer Cielo presentará su concierto “Creeré” el próximo 22 de noviembre en el emblemático United Palace, uno de los escenarios más importantes y representativos de la ciudad de Nueva York.

El United Palace, ubicado en la zona de Washington Heights, se ha consolidado como un símbolo cultural por su arquitectura histórica y su capacidad para recibir producciones de gran magnitud. Que un concierto cristiano llegue a este escenario reafirma la expansión del género dentro de la escena artística internacional y evidencia el respaldo del público a propuestas de música espiritual en espacios de alto prestigio.

El dúo, integrado por Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera, es una de las agrupaciones más influyentes de la música cristiana contemporánea en habla hispana.

Con una trayectoria de más de dos décadas, Tercer Cielo ha logrado posicionarse con éxitos como “Creeré”, “Mi último día”, “Yo te extrañaré” y “Tu amor es un sueño”, acumulando millones de reproducciones y un sólido seguimiento en distintos países.

Durante toda su carrera el dúo ha llevado su música a importantes ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, logrando llenos totales en Orlando, Miami, Santo Domingo, Houston y Ciudad de México.

Puedes leer: Cardi B sorprende a sus seguidores con fotos de su recién nacido

Está nueva presentación en Nueva York regreso oficial de ellos tras una pausa de casi tres años.

El evento está pautado para las 7:00 de la noche y los pocos boletos que aún están disponibles los pueden adquirir a través de BoletoExpress.com.

El concierto “Creeré” promete una noche cargada de inspiración, mensajes de esperanza y un repertorio que combina sus grandes éxitos con la esencia que ha definido al grupo durante más de 20 años.