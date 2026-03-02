Los bombardeos contra Irán ya han entrado en su tercer día: la Media Luna Roja elevó este lunes el número de muertos en Irán hasta los 555. Pero una de las claves de la jornada es que las operaciones del Ejército israelí ya se han extendido al Líbano.
Aumenta el número de víctimas
- En Teherán, la Media Luna Roja iraní elevó este lunes el número de muertos en Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel a 555 en dos días y medio de guerra.
- En Beirut, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá.
- En Israel, no se han reportado nuevas víctimas mortales, más allá de las 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.
La guerra se extiende al Líbano
- El grupo chiíta Hizbulá lanzó varios proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel. Israel respondió con una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.
- El Ejército israelí ha llamado a filas a cerca de 100.000 reservistas, que se suman a soldados regulares, para defender las fronteras con Siria y Líbano, y mantener control sobre Gaza y Cisjordania.
- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, señaló al jefe de Hizbulá, Naim Qassem, como un «objetivo» e insistió en que la milicia libanesa «pagará un alto precio» por sus ataques.
La base británica en Chipre alcanzada por un dron iraní
- Desde Jerusalén, el Ejército israelí bombardeó varios cuarteles subterráneos del régimen iraní en Teherán y advirtió que la guerra durará el tiempo que sea necesario.
- En Teherán, la Guardia Revolucionaria iraní informó de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en Israel.
- Un dron cayó en una base del Reino Unido en Chipre: el presidente de Chipre, Nikos Hristodoulides, confirmó que era un dron Shahed, de producción iraní, causando daños materiales menores.
- Incidente de un F-15 en Kuwait: Medios iraníes informaron del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que cayó en Kuwait; el país confirmó que sus tripulantes sobrevivieron, sin mencionar un posible derribo.
Confusión sobre las centrales nucleares iraníes
- En Viena, el director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró que por ahora no se han producido ataques contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de radiación.
- El embajador de Irán ante el OIEA, Ali Reza Najafi, afirmó que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz.
Aumenta la preocupación por el precio del petróleo
- El conflicto impacta en el precio del crudo: el Brent se disparó un 9,88 % hasta 80,02 dólares, nivel no visto desde finales de junio. El precio del gas también subió 26,87 % hasta 39,96 dólares.
- La refinería del gigante petrolero Aramco en Ras Tanura recibió el impacto de restos de dos drones iraníes, generando un pequeño fuego y cierre de algunas unidades.
- Las navieras toman precauciones: ONE y Cosco Shipping reorganizan la navegación en el Golfo Pérsico; otras como Maersk y MSC suspendieron temporalmente circulación por el estrecho de Ormuz.
- Las aerolíneas también reaccionan: Lufthansa suspende vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo, uniéndose a decenas de compañías que han dejado en tierra a cientos de pasajeros.