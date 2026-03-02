La Agencia EFE es la principal agencia de noticias de España y la cuarta más grande del mundo, destacándose como la mayor agencia de noticias en idioma español y la cuarta más importante a nivel global, con una fuerte presencia en Iberoamérica. Fundada en 1939, es una entidad pública española que opera con una vocación de servicio informativo riguroso, neutral y multimedia.