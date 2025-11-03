Terremoto de magnitud 4,4 sacude el suroeste del Tíbet

Pekín.– Un sismo de magnitud 4,4 se registró este martes en la región autónoma del Tíbet, al oeste de China, sin víctimas ni daños materiales reportados hasta el momento, informaron autoridades locales.

El Centro de Redes Sismológicas de China precisó que el movimiento telúrico ocurrió a las 04:57 hora local (20:57 GMT del lunes), a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro en las coordenadas 28,43° latitud norte y 87,40° longitud este.

Puedes leer: Empieza a llegar a Jamaica la ayuda de República Dominicana tras paso del huracán Melissa

El temblor se ubicó en el condado de Tingri, prefectura de Shigatse, una zona remota cercana a la cordillera del Himalaya, con baja densidad poblacional y a más de 5.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. La región está situada a unos 68 kilómetros del monte Everest, donde los sismos son frecuentes debido al choque entre las placas de Eurasia e India.

Este evento ocurre en una zona con antecedentes recientes: en enero de este año, un terremoto de magnitud 6,8 provocó 126 muertes y severos daños en viviendas e infraestructuras en el mismo sector.

Las autoridades mantienen activos los sistemas de monitoreo sísmico, ya que el Tíbet es considerado una de las áreas más sísmicamente activas del planeta.