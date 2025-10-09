Puerto Príncipe.– Un intenso tiroteo se produjo este jueves en el entorno del Palacio Nacional de Haití, mientras se celebraba en el lugar el primer consejo de ministros de las autoridades de transición en 18 meses en el poder, obligando a evacuar a varios de los participantes.

De momento no se ha informado de heridos en la zona del tiroteo, en Champ de Mars, la principal plaza pública de la capital, Puerto Príncipe, controlado en un 90 % por las bandas armadas que azotan a este empobrecido país.

Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, unas 4.239 personas fueron asesinadas en los primeros ocho meses de este año.

Quizas te interese: Trump dice que las narcolanchas atacadas traían «vagones cargados de drogas» a EE.UU.

De acuerdo con medios locales, en la reunión se encontraban el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y miembros de su Gabinete para decidir, entre otros asuntos, sobre el presupuesto nacional para el nuevo ejercicio fiscal.

Evacuación y situación política

Esta situación provocó la evacuación apresurada de los asesores presidenciales y de los miembros del Gobierno presentes en ese momento.

Posteriormente, en un comunicado en el que no se refirió al tiroteo, el Gobierno señaló que la reunión de este jueves «marca una etapa simbólica y decisiva en la recuperación progresiva del control del Estado sobre el centro de Puerto Príncipe, corazón histórico del poder republicano».

Prioridades del Gobierno y recuperación estatal

En la nota, el Gobierno subrayó su firme voluntad de restablecer la seguridad, consolidar la autoridad del Estado y garantizar la organización, en el más breve plazo posible, de elecciones inclusivas, libres y democráticas, con el fin de devolver a la nación a la senda de la estabilidad y el progreso.

El Estado haitiano «se está recuperando, paso a paso, con calma, valentía y determinación. Estamos recuperando el control de nuestra capital y devolviendo a nuestro pueblo la seguridad y la dignidad que se merece», declaró Fils-Aimé.

Destacó, a la vez, que la recuperación del Palacio Nacional «es el resultado de un trabajo arduo y decidido, que ilustra la voluntad del Estado de restaurar su autoridad y reafirmar su presencia en el corazón de la capital», según sugieren las autoridades del país.