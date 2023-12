Tito Nieves dará su primer gran concierto en PR en 6 años

San Juan.- El veterano salsero puertorriqueño Tito Nieves se presentará en febrero de 2024 en Puerto Rico, lo que será su primer concierto masivo en su tierra en seis años, anunció este martes la producción del espectáculo.

“La última vez que presenté un concierto en Puerto Rico fue antes del huracán María. Mucho ha sucedido desde entonces, y por eso decidí que el nombre de la gira de conciertos fuera ‘Volver a Casa’”, dijo Nieves en un comunicado de prensa.

“No importa las veces que no esté presente, el sentimiento que siento cuando regreso en indescriptible”, agregó el ‘Pavarotti de la Salsa’ sobre su presentación en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

En el concierto, Nieves deleitará a sus seguidores con un recorrido musical de sus casi cinco décadas de carrera con temas como ‘I Like it like That’, ‘De mi enamórate’, ‘Señora Ley’, ‘Fabricando Fantasías‘, entre muchas otras.

Acompañado por una orquesta de 15 músicos y grandes sorpresas, Nieves aseguró a los asistentes que presentará un concierto inolvidable para celebrar su carrera con su gente.

Con 50 discos a lo largo de su carrera, el ganador de reconocidos premios internacionales, comenzó el 2023 con una cargada agenda.

Su gira de conciertos ‘Volver a Casa’, ya se ha presentado exitosamente en México, Colombia, y las ciudades estadounidenses de Dallas, Houston, Nueva York, Chicago y Miami.