Santo Domingo.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que este lunes 25 de agosto iniciará oficialmente el año escolar 2025-2026, con la participación de 2,664,028 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, en todos los niveles, ciclos y modalidades.

La convocatoria también incluye a docentes, técnicos y personal administrativo de todo el sistema educativo nacional.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró que el país está preparado para recibir a estudiantes y maestros con entusiasmo y responsabilidad. “Este será un año de esperanza, crecimiento y nuevas oportunidades. Invitamos a todos a sumarse con alegría a esta gran misión educativa”, expresó.

El MINERD destacó que para este año escolar se han implementado medidas concretas para fortalecer la calidad de la enseñanza, como programas de formación continua para docentes, dotación de mobiliario escolar y entrega de recursos educativos, con el objetivo de garantizar un impacto positivo en el aprendizaje.

Asimismo, la institución exhortó a las familias y a la sociedad en general a involucrarse activamente en el proceso educativo, recordando que la formación de las nuevas generaciones es una responsabilidad compartida.

Finalmente, el organismo subrayó que el inicio del año escolar 2025-2026 constituye una oportunidad para reforzar valores, estimular la curiosidad, fomentar el aprendizaje y cultivar en cada estudiante el compromiso con el desarrollo de la República Dominicana.