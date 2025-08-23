El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, comparte con estudiantes, profesores y directivos de las escuelas inauguradas en tres sectores del municipio Santo Domingo Oeste.

El presidente Luis Abinader entregó ayer 1,910 certificados de títulos de propiedad, de los 3,314 que recibirán los residentes del sector Los Guaricanos, en el municipio Santo Domingo Norte, los cuales beneficiarán a 10,000 personas.

Asimismo, el jefe del Estado inauguró tres nuevas escuelas en Los Alcarrizos, La Guáyiga y la avenida Monumental, en el municipio Santo Domingo Oeste, que suman 74 aulas y beneficiarán a 2,960 estudiantes.

También, Abinader asistió al Hackathon de Ciudades Inteligentes y Movilidad Urbana, donde fueron presentados 20 proyectos de innovación desarrollados por jóvenes que buscan soluciones para la movilidad urbana.

El presidente Luis Abinader en el acto en que entregó títulos de propiedad de viviendas a familias de Los Guaricanos. El mandatario también inauguró tres nuevas escuelas./Foto Guillermo Burgos

Durante el acto, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, agradeció al jefe del Gobierno por respaldar el proceso de innovación en el país.

Las actividades del mandatario incluyeron ayer encabezar el acto de inauguración del remozamiento del multiuso Club del ensanche Luperón, en el Distrito Nacional.

Entrega títulos

Sobre la entrega de títulos de propiedad, Abinader dijo que su gobierno beneficiará con esa iniciativa otros sectores de Santo Domingo Norte, para que además de los 130,000 certificados entregados, más dominicanos puedan decir que viven en casa propia.

«Eso es lo que buscamos y por eso hoy, como en cada acto de titulación, estoy profundamente contento, profundamente satisfecho de hacer esta labor de llevar justicia, alegría, paz y tranquilidad a cada una de estas más de 3,000 familias que beneficiamos hoy», expresó.

“Ahora, con ese título, y para confirmarlo, aprobamos una Ley de Bien de Familia para que ustedes no tengan ninguna limitación. Ustedes pueden ir a un banco, tomar un préstamo para construir una segunda planta donde viva su hijo, o tomar un préstamo para hacer un negocio en la primera planta y mudarse a la segunda, o para hacer un pequeño edificio de tres o cuatro plantas para rentarlo», dijo el gobernante.

Precisó que la medida para garantizar la seguridad jurídica y bienestar social a miles de familias de Santo Domingo Norte.

74 nuevas aulas

Ayer, Abinader inauguró la Escuela Básica Espejo Camila Henríquez Fe y Alegría, en Los Alcarrizos, con 25 aulas; la primera etapa del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz, en la avenida Monumental, con 24 aulas y la primera etapa de la Escuela Básica Fermina Peguero Payano, en La Guáyiga, con 25 aulas.

En el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, manifestó que “estas aulas se colmarán de vida y contenido este lunes, cuando reciban a nuestros estudiantes”.

Agregó que “por eso quiero hacer un llamado para que, con disciplina y desde el primer día, convirtamos también estos espacios en lugares de sueños y de entusiasmo”.

RD$36 millones

Más temprano, el presidente Abinader, junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inauguró la remodelación del polideportivo del Ensanche Luperón, que llevaba más de 20 años sin recibir mantenimiento.

La obra devuelve a la comunidad un espacio moderno y seguro para la práctica deportiva y actividades comunitarias, con una inversión superior a los RD$36 millones.