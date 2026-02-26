Todo listo para la rendición de cuentas del presidente Abinader este 27 de febrero

Santo Domingo.– El escenario está preparado para el discurso de rendición de cuentas que pronunciará este viernes 27 de febrero el presidente de la República, Luis Abinader, en el Salón de la Asamblea Nacional, en el Palacio del Congreso.

La carpa por donde ingresará el mandatario fue instalada frente al Congreso Nacional, donde el jefe de Estado presentará un balance de las obras y ejecutorias desarrolladas por su gobierno durante el último año.

El presidente estará acompañado por el titular del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Apertura de legislatura y honores militares

Previo al discurso, a las 9:00 de la mañana quedará iniciada la legislatura ordinaria de ambas cámaras. A las 10:00 a.m., un contingente de las Fuerzas Armadas rendirá los honores correspondientes al mandatario a su llegada al Congreso.

Esta será la segunda rendición de cuentas de Abinader en su segundo mandato, luego de su reelección en las elecciones presidenciales y congresuales de 2024, en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Remozamiento y protocolo de vestimenta

Con motivo del acto, el Congreso Nacional fue sometido a un proceso de remozamiento en distintas áreas para recibir al mandatario y a los invitados.

Asimismo, el Senado de la República estableció un protocolo de vestimenta para los asistentes. En el caso de las mujeres, deberán vestir de negro, ya sea en falda y chaqueta o vestido, evitar escotes pronunciados y llevar cartera y zapatos negros, conforme a las disposiciones oficiales.