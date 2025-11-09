Te Enteraste

Torneo basket de La Vega se iniciará próximo miércoles

Por
Torneo basket de La Vega se iniciará próximo miércoles

La Vega.  -Salto al centro este miércoles 12,  a las 7:00 p. m.  de la noche con el torneo de baloncesto superior local con especial dedicatoria a Leonardo Aguilera director ejecutivo del Banco de Reservas.

Kelvin Cruz,  ministro de Deportes y presidente del comité organizador,  dio a conocer la información en la que recibió el respaldo por los gerentes de los clubes  Parque Hostos, Villa, Dosa, Enriquillo y los bi-campeones del Club La Matica.

Los juegos

Los días de encuentros  serán los  martes, miércoles y viernes con doble cartelera y los domingos a las 5:00 p.m. en el pabellón bajo techo Fernando Teruel.

Transmisión

Los partidos serán transmitidos por Ready Canal 06 de Telecable Central y el canal de YouTube de Asobave.

Leer:

Club La Matica campeón torneo La Vega; Juan Miguel, Más Valioso

En el encuentro con la prensa el profesor Luis Queliz les dio la bienvenida a los cientos de participantes en el Salón de Conferencia de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Prestamos (ALAVER).

Danny Holguín, director ejecutivo del evento,  pronunció las palabras centrales.

Luisa Jiménez de de La Mota,  gobernadora civil y provincial, exhortó al pueblo a disfrutar y conservar uno de nuestros patrimonios”.

El profesor Fernando Teruel, vice-ministro de Deportes e inmortal del deporte dominicano, habló en representación del ministro de Deportes.

Cortos

Son  penoso  los sufrimientos de los líceistas. Están gritando como cuando no les dan la “teta”  al niño.

Los aguiluchos gozando  porque están ganando y el Licey poco a poco se está descascarando. Y parece que eso va para lejos. Recuerden que el equipo azul es el glorioso.

Los federados deben seguir trabajando sin pausa para conformar buenas selecciones con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

No puedo ocultar que me preocupa la dejadez de la preparación de los atletas de algunos dirigentes de Federaciones Deportivas Nacionales. Y  Todos permanecemos  en silencio.

Se acerca el Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez,   que se denomina el torneo de los barrios, pues  participan 32 clubes.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.

TEMAS:
Leo Corporán

Leo Corporán

Columnista y editor deportivo de El Nacional. Fundador del Club Mauricio Báez.