Torneo basket de La Vega se iniciará próximo miércoles

La Vega. -Salto al centro este miércoles 12, a las 7:00 p. m. de la noche con el torneo de baloncesto superior local con especial dedicatoria a Leonardo Aguilera director ejecutivo del Banco de Reservas.

Kelvin Cruz, ministro de Deportes y presidente del comité organizador, dio a conocer la información en la que recibió el respaldo por los gerentes de los clubes Parque Hostos, Villa, Dosa, Enriquillo y los bi-campeones del Club La Matica.

Los juegos

Los días de encuentros serán los martes, miércoles y viernes con doble cartelera y los domingos a las 5:00 p.m. en el pabellón bajo techo Fernando Teruel.

Transmisión

Los partidos serán transmitidos por Ready Canal 06 de Telecable Central y el canal de YouTube de Asobave.

En el encuentro con la prensa el profesor Luis Queliz les dio la bienvenida a los cientos de participantes en el Salón de Conferencia de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Prestamos (ALAVER).

Danny Holguín, director ejecutivo del evento, pronunció las palabras centrales.

Luisa Jiménez de de La Mota, gobernadora civil y provincial, exhortó al pueblo a disfrutar y conservar uno de nuestros patrimonios”.

El profesor Fernando Teruel, vice-ministro de Deportes e inmortal del deporte dominicano, habló en representación del ministro de Deportes.

Cortos

Son penoso los sufrimientos de los líceistas. Están gritando como cuando no les dan la “teta” al niño.

Los aguiluchos gozando porque están ganando y el Licey poco a poco se está descascarando. Y parece que eso va para lejos. Recuerden que el equipo azul es el glorioso.

Los federados deben seguir trabajando sin pausa para conformar buenas selecciones con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

No puedo ocultar que me preocupa la dejadez de la preparación de los atletas de algunos dirigentes de Federaciones Deportivas Nacionales. Y Todos permanecemos en silencio.

Se acerca el Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez, que se denomina el torneo de los barrios, pues participan 32 clubes.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.