EE.UU.- Los Toronto Blue Jays han avanzado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) tras vencer a los New York Yankees 5-2 en el Juego 4 de la Serie Divisional (ALDS), celebrada este miércoles en el Yankee Stadium. Con esta victoria, los Blue Jays ganaron la serie 3-1 y alcanzan la ALCS por primera vez desde 2016.

Vladimir Guerrero Jr. abrió el marcador con un sencillo productor en la primera entrada, mientras que George Springer también aportó una carrera impulsada. Sin embargo, el momento destacado llegó en la séptima entrada, cuando Nathan Lukes conectó un doblete de dos carreras que amplió la ventaja de Toronto. El bullpen de los Blue Jays brilló al utilizar a ocho lanzadores diferentes, limitando a los Yankees a solo dos carreras en todo el juego.

Quizas te interese: Los Tigres del Licey celebran su Día de Campo previo a la temporada 2025-26

Esta victoria marca un hito en la historia reciente de los Blue Jays, quienes, tras una temporada regular destacada, han demostrado su capacidad para competir al más alto nivel. Ahora, esperan al ganador del Juego 5 entre los Detroit Tigers y los Seattle Mariners para conocer a su próximo oponente en la ALCS.

Con este logro, los Toronto Blue Jays buscan continuar su camino hacia la Serie Mundial, con la esperanza de añadir un nuevo capítulo exitoso a su legado en las Grandes Ligas.