SANTO DOMINGO. – Los Tigres del Licey llevaron a cabo su tradicional Field Day, una jornada que cierra oficialmente la preparación del equipo y marca el inicio simbólico de su participación en el torneo de béisbol otoño-invernal 2025-26.

El evento contó con la asistencia del presidente del club, Miguel Guerra Armenteros, y del expresidente y actual tesorero, Miguel Ángel Fernández, quienes representaron a la junta directiva. Durante la actividad, jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo participaron en dinámicas, concursos y trivias, promoviendo la camaradería y el espíritu de equipo.

Guerra Armenteros ofreció las palabras de bienvenida y subrayó la importancia de que los jugadores se sintieran cómodos y unidos. “Queremos que disfruten al máximo esta experiencia y que la tradición de compañerismo y respeto siga presente en nuestro camerino”, afirmó.

Quizas te interese: Toros del Este superan 9-6 a Estrellas Orientales en partido de pretemporada

La organización del evento estuvo a cargo de la directora de relaciones públicas, Cynthia Morrillo, junto a Rosmeilys Mejía y Guaroa Ramírez, mientras que el comunicador Ildefonso Ureña condujo las actividades, invitando a todos los presentes a participar activamente y haciendo de la jornada un momento especial para la familia azul.

Los jugadores y el personal del club lucieron atuendos inspirados en la cultura playera dominicana, destacando la identidad y el orgullo del equipo de cara a la nueva temporada.