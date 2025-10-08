San Pedro de Macorís.– Con una ofensiva de 13 imparables, los Toros del Este vencieron 9-6 a las Estrellas Orientales este miércoles en el Estadio Tetelo Vargas, durante un partido de pretemporada. La victoria mejora su récord a 4-2 en esta fase de preparación.

El encuentro inició con un jonrón de Gilberto Celestino por el jardín izquierdo, abriendo la pizarra para los Toros. Sin embargo, los verdes igualaron las acciones en la misma entrada con un boleto y un par de sencillos.

El quinto inning marcó un rally de tres carreras para los romanenses. Celestino conectó un doble y anotó luego de un error defensivo, mientras que Manny Peña impulsó dos carreras con un triple, consolidando la ventaja taurina.

Las Estrellas descontaron en el sexto con un cuadrangular de Wilfred Veras, pero los Toros respondieron en el séptimo con dos anotaciones más gracias a un error del inicialista y sencillos productores de Yeison Asencio y Luis Mieses. En el octavo inning, la tropa naranja sumó tres vueltas adicionales, mientras que los verdes intentaron una reacción en el cierre con cuatro carreras impulsadas en parte por boletos con bases llenas.

En el montículo, Franklin Kilomé abrió por los Toros con dos entradas, permitiendo una carrera; lo relevaron Jarlin García y José Adames, ambos en blanco. Jorge Bautista permitió un cuadrangular solitario en dos innings, mientras Ramón Santos completó el séptimo sin permitir carreras. Alejandro Crisóstomos cedió cuatro carreras en un tercio de entrada, siendo relevado por José Cruz, y Brayner Sánchez retiró los últimos tres outs del encuentro, ponchando dos bateadores.

Entre los mejores por los Toros destacaron: Gilberto Celestino de 3-2 con doble, jonrón, 2 anotadas y 1 remolcada; Manny Peña de 2-2 con triple y 2 empujadas; Luis Mieses de 2-2 con 1 impulsada; Isaías Tejeda de 2-1 con 1 remolcada; y Luis Valdez de 1-1 con 1 anotada.

Los Toros volverán a enfrentarse a las Estrellas este jueves a las 6:00 p.m. en el Corral de La Romana, en un partido a beneficio de la Defensa Civil, con entrada a 100 pesos. La pretemporada continuará el viernes frente a un equipo de la Academia de los Angels, y cerrará el sábado ante los Leones del Escogido en Boca Chica, a las 11:00 a.m.

El Día Inaugural, Toros y Estrellas abrirán la temporada a las 7:30 p.m. en el Estadio Tetelo Vargas.