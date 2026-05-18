Hija de Michael Jackson entra en pánico por su salud tras alerta en redes

Internacional.– Paris Jackson, hija del fallecido “Rey del Pop” Michael Jackson, reveló que entró en pánico luego de que seguidores en redes sociales mostraran preocupación por la apariencia de su cuello en un video reciente.

La cantante y modelo de 28 años explicó que decidió someterse a una ecografía en la garganta y los ganglios linfáticos después de que numerosos usuarios señalaran que su cuello lucía “extraño” en una publicación compartida en Instagram.

“Ustedes me están asustando pensando que algo está mal”, expresó Paris en una de sus historias, donde admitió que los comentarios llegaron a preocuparla seriamente mientras se prepara para sus próximos compromisos musicales.

Tras los estudios médicos, Jackson informó que los resultados no detectaron anomalías graves. Según explicó, solo presenta un leve enrojecimiento en las cuerdas vocales y atribuyó la apariencia de su cuello al desarrollo muscular provocado por años de canto y ensayos constantes.

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La artista compartió incluso imágenes del ultrasonido realizado en su estudio de ensayo, buscando tranquilizar a sus seguidores en medio de la preocupación generada en redes sociales.

Paris Jackson se encuentra actualmente enfocada en el lanzamiento de su nuevo proyecto musical “Teenage Drama” y en su presentación en el festival BottleRock Napa Valley 2026.