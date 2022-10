«Glee» ha sido una de las series más exitosas de FOX, pero también una de las más controversiales. El drama musical ha protagonizado diversos titulares por la supuesta toxicidad durante el rodaje y problemas de adicción en el reparto.

“Oscuros secretos”

Según la revista Elle, ahora, la verdad de la serie saldrá a la luz en la nueva docuserie de Discovery+, la cual abordará todas las controversias que rodean a la serie. De acuerdo con Deadline, las adicciones y el bullying en el rodaje, serán tratados en el documental que estará dividido en tres partes , la cual contará con declaraciones de miembros clave del elenco y del equipo, quienes compartirán historias de primera mano de su tiempo en «Glee», la cual se desarrolló entre 2009 y 2015.

Abusada

Paris Hilton reveló en una nueva entrevista el horror que vivió cuando asistió en 1998 a la escuela Provo Canyon en Utah, donde afirma cuando trató de escapar la “golpearon brutalmente”, además le realizaban “exámenes cervicales a la fuerza”.

Paris Hilton

Castigo

La bisnieta del magnate hotelero, Conrad Hilton, explicó que la pesadilla comenzó en su época de secundaria, en Nueva York, donde se volvió “adicta a la vida nocturna. Me sentía como la reina de la noche. Ahí es donde realmente me convertí en Paris”. Preocupados, sus padres primero la castigaron encerrándola en su habitación y quitándole el teléfono, pero cuando eso no funcionó la enviaron a “escuelas de crecimiento emocional”, como la Provo Canyon en Utah.

Especial

El periodista Salvador Batista, especialista en turismo y viajes presentará en su programa ‘‘Recorriendo con Salvador TV’’, que se transmite los domingos a la 1 de la tarde por Canal 4RD, una edición especial denominada «Dominicanos en Europa».

Salvador Batista

Por Europa

Batista realiza esta propuesta con el objetivo de conocer historias y vivenvicias de emigrantes criollos que han salido del país en busca de mejores condiciones de vida.

Las entregas se transmitirá los domingos del mes de octubre, y en cada una se presentará un destino europeo donde Recorriendo con Salvador TV entrevistó a dominicanos residentes allí. ‘‘El objetivo es escuchar las historias de los dominicanos, mientras recorremos los atractivos de esos países europeos’’ sostuvo.