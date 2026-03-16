Tragedia en Higüey: Cuatro muertos en choque en carretera Jobo Dulce

Cuatro personas perdieron la vida este domingo tras colisionar el vehículo en el que viajaban contra un poste del tendido eléctrico en la carretera Higüey–Jobo Dulce, provincia La Altagracia.

Entre las víctimas identificadas se encuentran Adaivero Santana Caraballo (17 años), Alberlin Marino Marte López (21) y Harel Javier Martínez (21). El cuarto fallecido, quien conducía la yipeta Honda CR-V blanca al momento del siniestro, aún no ha sido identificado.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:25 a.m. Según informes preliminares, Marte López y el conductor fallecieron instantáneamente en el lugar. Los otros dos jóvenes fueron trasladados por el sistema 9-1-1 al Hospital Traumatológico de Higüey, donde fallecieron poco después mientras recibían atención médica.

Al lugar asistieron unidades de los Bomberos, la Policía Nacional, DIGESETT y el Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones que determinen las causas del siniestro.