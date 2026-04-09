Tragedia y dolor: El desgarrador rescate en la cañada "Tanque Azul" que conmociona municipio.

La tragedia volvió hoy a marca al municipio de Santo Domingo Oeste. Esta mañana miembros de la Defensa Civil Dominicana sacaron de las aguas el cuerpo sin vida de un ciudadano haitiano, quien había sido arrastrado por la cañada “Tanque Azul”, en sector de Manoguayabo, en ese municipio.

La información fue dada a conocer por ese organismo en sus redes sociales, donde además se señala que se trata de un hombre joven, sin entrar en mayores detalles hasta el momento.

El organismo de socorro no ofreció de inmediato la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas del hecho.

La víctima mortal fue afectada por las lluvias de ayer, que superaron los 300 milímetros de agua acumulada, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La mayor influencia del temporal se centró en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

En un video que circula en las redes sociales, el cual ha generado consternación, se observa a miembros de la Defensa Civil cargando, en medio de las aguas de la cañada, el cadáver del ciudadano.

Tragedia

Esta es la segunda víctima mortal oficial debido al temporal, que duró más de ocho horas, tragedia que ha llenado de dolor, no solo a Santo Domingo Oeste, sino a todo el país.

Una niña de un año y ocho meses fue la primera fallecida de manera oficial a causa de los aguaceros, al colapsar una pared sobre ella y su madre, según informó el propio director de Centro de Operaciones de Emergencias, general retirado Juan Manuel Méndez.

De acuerdo con el reporte médico, la menor, identificada como Nashali María Alcántara, llegó sin signos vitales al Hospital Vinicio Calventi, de ese municipio.

Esta pared fue la cayó sobre el cuerpo de la menor y su madre, provocando la tragedia en Los Alcarrizos.

Dicha tragedia ocurrió en la comunidad La Piña, en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste.