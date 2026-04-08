Los Alcarrizos.– En medio de escenas de profundo dolor y consternación, son velados este miércoles los restos de la niña Nashla María Alcántara, de apenas un año de edad, quien falleció tras el colapso de una pared durante las intensas lluvias registradas en el Gran Santo Domingo.

El velatorio, realizado en su comunidad, ha congregado a familiares, vecinos y allegados, quienes no han podido contener el llanto ante la trágica partida de la menor.

Entre abrazos, oraciones y muestras de solidaridad, los presentes describen a la niña como una criatura alegre e indefensa, cuya muerte ha dejado un vacío irreparable en el sector.

La tragedia ocurrió la mañana de este miércoles, cuando una pared ocurrió inesperadamente debido a la saturación del terreno por las lluvias, cayendo sobre la vivienda donde se encontraba la menor.

En el hecho también resultó herida la madre, quien permanece ingresada en el hospital Dr. Vinicio Calventi y aún no ha sido informada del fallecimiento de su hija.

Familiares indicaron que la mujer perdió además un embarazo de cinco meses, lo que ha incrementado el dolor en medio de la tragedia.

Vivienda en la que, residía la ninña junto a sus padres, a quien, hoy velan con dolor luego de caerle pared encima tras lluvias de la madruga de este miércoles.

Comunitarios que asisten al velatorio expresan su indignación y tristeza, señalando que las lluvias han provocado situaciones de riesgo en viviendas vulnerables de la zona.

Mientras se desarrollan las honras fúnebres, las autoridades reiteran el llamado a la población a tomar precauciones ante la persistencia de las lluvias, especialmente en áreas propensas a derrumbes e inundaciones.