Traore: la solidaridad

1 .-Somos millones de personas repartidas en todos los continentes. Somos la fuerza laboral que construye imperios económicos,somos los atletas que llenan los estadios, somos los músicos cuyos ritmos dominan la lista de éxitos mundiales, somos los intelectuales cuyas ideas moldean el pensamiento contemporáneo.

2.-Imaginen lo que podríamos lograr si nos uniéramos, si dirigiéramos nuestro poder económico, cultural y político hacia un objetivo común: Nuestra verdadera liberación. Las personas negras necesitan unirse. Basta de explotación, basta de prejuicios.

No hablo de una unidad basada únicamente en el color de la piel, un pasado compartido de opresión, sino basada en una visión compartida del futuro. Un futuro donde nuestra humanidad no sea cuestionada, nuestro trabajo sea justamente recompensado, donde nuestras culturas sean respetadas, no apropiadas.

3.-A quienes temen esa unidad, a quienes se benefician de nuestra desunión, les digo: no buscamos venganza, no buscamos revertir la opresión. Buscamos trascenderla, crear un mundo donde nadie sea juzgado por el color de la piel, sino por su carácter, como dijo el gran Martin Luther King. 4.-Empero, no se equivoquen. No esperaremos ese mundo con indiferencia.

Lo construiremos y el primer paso es reconocer nuestro poder colectivo, nuestra responsabilidad compartida. Hablo con quienes entre nosotros han alcanzado posiciones de influencia, aquellos a quienes se les ha permitido triunfar en las mansiones de las celebridades negras en Beverly Hills; en las oficinas de los ejecutivos negros en Londres: en los estudios de artistas famosos en París.

5.-Hablo a mis herman@s que han alcanzado posiciones de influencia en el mundo occidental: Atletas, músicos cuyas canciones se escuchan en todos los continentes; actores cuyos rostros son reconocidos globalmente; ejecutivos dirigiendo grandes corporaciones; políticos ocupando puestos de poder. Han tenido éxito en un sistema diseñado para que fallen, superaron obstáculos que parecían insalvables, abrieron puertas que habían estado cerradas durante generaciones y por eso merecen nuestra admiración.

6.-Empero con este éxito viene una responsabilidad, no solo hacia sus fans y accionistas, sino hacia sus antepasados que resistieron y sobrevivieron para que ustedes puedan existir hoy. A ustedes les han enseñado que su éxito es puramente resultado de su talento y trabajo, algo puramente individual, ajeno a la lucha colectiva de su pueblo, esta es una de las formas mas sutiles y efectivas de control político. Aislar a los pocos que ganan, de la masa que sigue luchando, haciéndoles creer que su ascenso demuestra que el sistema funciona, es meritocrático y. justo. 7.-No estoy aquí para que se sientan culpable por su éxito,