Calero conquista torneo de baloncesto femenino de ABASADO

Santo Domingo.– El club Calero de Villa Duarte se proclamó campeón del Torneo de Baloncesto Femenino de la provincia Santo Domingo, al vencer en la final al equipo de Los Mina.

La escuadra de Villa Duarte conquistó la serie en dos partidos, tras imponerse 75 por 68 en el último duelo de la competición, organizada por la Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (ABASADO).

Leer también: Calero y Pueblo Nuevo se jugarán el pase a la final este viernes en el Torneo Femenino de Baloncesto

Gloribel Rodríguez aportó 25 puntos y fue clave para que Calero conquistara la corona.

Los Mina comenzó el encuentro a todo vapor, motorizado por Fátima Marte, para ganar la primera mitad 34-33.

Sin embargo, a partir del tercer cuarto, Calero aumentó la intensidad de su juego hasta que acabó con las aspiraciones de Los Mina.

En la causa perdida, Marte encestó 25 puntos, mientras Vanessa Batista aportó 17.

Gloribel Rodríguez fue escogida como la Jugadora Más Valiosa, tras promediar 32 puntos en los dos encuentros (39 en el primero y 25 en el último).

Recibió el trofeo de manos de la presidenta del Comité Organizador, diputada Patricia Núñez, y de William Cabral, presidente de ABASADO.