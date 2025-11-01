“Domingo de tembladera” Tres clubes por el cuarto lugar

Brayan Ramírez es el alma y corazón del club Rafael Barias.

Si las jornadas anteriores han sido emocionantes, la de hoy promete ser mejor.

Tres equipos. Tres escenarios y un solo puesto disponible para la etapa semifinal estarán en juego este domingo en la última jornada de la Fase de Eliminación del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

Los Prados, (6-6), Bameso y Rafael Barias (5-7) saldrán a dar lo mejor de sí en la cancha para buscar la clasificación.

Este domingo Los Prados se enfrentan al club Rafael Barias a la 1:45 de la tarde, a segunda hora, San Carlos se mide al club Bameso, mientras que el partido de cierre será entre el club Mauricio Báez y el club San Lázaro.

Escenarios

Con los clubes San Carlos, San Lázaro y Mauricio Báez clasificados, los escenarios para la entrada del cuarto equipo a la etapa semifinal son los siguientes:

1-Si Los Prados ganan el enfrentamiento contra el Club Rafal Barias obtienen directamente el cuarto puesto, ya que colocarían su récord en (7-6), por lo que no importaría el resultado del último partido de entre San Carlos y Bameso, pues los bamesianos sólo podrían alcanzar seis victorias.

2-En caso de ganar el club Rafael Barias ante Los Prados por 3 o más puntos y Bameso perder ante San Carlos, la escuadra de Villa Consuelo se adueñaría del último puesto a la semifinal.

Con esta victoria empatan con Los Prados con foja de (6-7), y al ganar por este margen (3 o más) tendrían con goal average (+1) con respecto a Los Prados que ganaron su primer enfrentamiento por dos puntos (84-82).

El empate

3-Si gana el Barias y Bameso, aquí se produciría un triple empate con Los Prados, todos con marca de seis triunfos y siete derrotas.

En este caso, por los enfrentamientos entre cada uno de estos equipos, se mantendría el empate, ya que dividieron honores entre ellos.

Bameso terminó esta serie de choques directos con average de +9, Los Prados tiene un diferencial de puntos de -4 y El Barias de -7.

Por lo que para el Barias clasificar en este escenario, debería de ganar por 17 puntos, para superar en goal average al club Bameso.

Semifinal

El que finalmente clasifique en el cuarto lugar, se medirá al club San Carlos, mientras que Mauricio Báez jugará contra San Lázaro.

Las semifinales están pactadas al mejor de cinco partidos.

Gerardo sigue fino

El club Mauricio Báez consiguió su cuarto triunfo al hilo 86-82 ante Bameso, guiados una vez más por el capitán Gerardo Suero, quien anotó 22 puntos.

El refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras, anotó 18 tantos y tomó ocho rebotes.

Richard Bautista volvió a ser decisivo por Mauricio Báez, con 17 puntos y siete asistencias, Juan Miguel Suero 14 más y 6 rebotes.

Por Bameso, los refuerzos estadounidenses Jacob Pullen y Mycheal Henry anotaron 22 y 10 puntos.

Octavo al hilo

El club San Carlos superó 83-80 al club San Lázaro en la jornada del viernes para de esta forma, asegurar el primer puesto rumbo a las semifinales.

San Carlos colocó su marca en 10-2, encabezados por el norteamericano Tyran de Lattibeaudiere con 25 puntos.

Juan Guerrero, quien logró un doble-doble de 17 tantos con 14 balones capturados.

Jaison Valdez, contribuyó a la causa con 13 puntos y Luis David Montero estuvo cerca de completar un triple-doble al anotar 11 unidades, tomó 11 rebotes y nueve asistencias.

Por San Lázaro, Victor Liz anotó 19 puntos, el debutante Adonys Henríquez marcó 15 tantos y Ángel Núñez un doble-doble de 12 dígitos y 11 pelotas atrapadas.