Trump se encuentra «a salvo» tras registrarse tiroteo cerca de su club de golf en Florida

Washington.- La campaña del expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, informó este domingo que el exmandatario está «a salvo» luego de que se registraron disparos cerca de su club de golf en Palm Beach, Florida.

«El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones. No hay más detalles por el momento», apuntó en un escueto texto distribuido a la prensa Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump.

El suceso se produjo cerca de su club de golf en West Palm Beach, Florida, donde el expresidente se encontraba jugando ese deporte y se espera que se ofrezcan nuevos detalles en los próximos minutos sobre lo sucedido.

De acuerdo con NBC, Trump fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos.

En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente de EE.UU., Joe Biden, y la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, fueron informados «sobre el incidente de seguridad en el campo de golf Trump International, donde el expresidente Trump estaba jugando. Están aliviados de saber que está a salvo. Su equipo los mantendrá informados periódicamente».

Teri Barbera, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, confirmó al diario New York Times que se produjo un tiroteo «en las cercanías el campo» de golf y que una «persona de interés» ha sido detenida, dijo.

Fuentes policiales afirmaron al diario New York Post que fueron dos personas quienes intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf y que «los tiradores se apuntaban entre sí» y no al candidato republicano, una versión que no ha sido confirmada oficialmente.

El Servicio Secreto envió un comunicado en el que apuntó que «en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un incidente de protección que involucra al expresidente Donald Trump, que ocurrió poco antes de las 14.00 (18.00 GMT). El expresidente está a salvo».

Trump fue víctima de un intento de asesinato el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler (Pensilvania), después de que un joven de 20 años le disparó con un fusil hiriéndole en la oreja derecha.

El candidato presidencial republicano Donald Trump en Las Vegas el 14 de septiembre del 2024. (Foto AP/Alex Brandon)

El Servicio Secreto abatió al agresor, quien disparó desde un lugar elevado fuera del recinto, donde una persona del público murió por herida de bala.

El suceso provocó numerosas dimisiones por las fallas de seguridad del evento, incluso la de la entonces directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheatle.

Cheatle acabó dimitiendo diez días después por los errores en la seguridad en ese encuentro y afirmó que ese intento de asesinato supuso el «mayor fallo operativo» de la agencia «en décadas».

Tras esto, el Servicio Secreto aprobó un plan para incrementar la seguridad de Trump, que incluye el uso de pantallas de vidrio blindado en sus eventos al exterior.