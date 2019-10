Santo Domingo. Tras ser proclamado candidato presidencial por tres partidos políticos, el expresidente Leonel Fernández advirtió este sábado que ese es el inició de la creación de un gran bloque electoral que sacará al danilismo del poder en las elecciones próximas.

Dijo que con ese firme objetivo, no solo está canalizando alianzas con partidos, sino también, con organizaciones sociales y populares, para lograr que el país tenga un gobierno respetuoso de la Constitución, de la democracia y la institucionalidad.

Puede ser candidato

Fernández también advirtió que contrario a lo que se piensa, él puede ser candidato presidencial de otro partido, a pesar de haber participado en unas primarias internas, tras señalar que contrario a eso, sería violatorio a la Constitución.

“Yo puedo ir como candidato, legalmente puedo ir, la ley no se aplica en mi caso, y en el caso remoto e hipotético, sería inconstitucional, expuso luego de ser proclamado por la Fuerza Nacional Progresista (FNP).

Allí el presidente de la FNP, Marino Vinicio Castillo (Vincho) y Vinicito Castillo Semán, la emprendieron contra el presidente Danilo Medina, acusándolo de querer perpetuarse en el poder.

Fue proclamado, además, por el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y la FNP. Hoy lo hará el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a las 10:00 de la mañana en el Coliseo Teo Cruz.

Respeto

Fernández entiende que con el respeto a la constitucionalidad y las leyes, el país puede lograr progreso y bienestar en el corto, mediano y largo plazo.

“La Fuerza del Pueblo es un proyecto político que nace con la finalidad de hacer entender que es con la consolidación de un Estado de derecho que puede existir progreso, porque de lo contrario, se convierte en una democracia frágil”, apuntó.

Su salida PLD

Sobre su renuncia del PLD considera que no debió ocurrir, pero que la misma no se trató de una salida provocada por diferencias personales o lucha de poder, sino que fue generada por una lucha de valores y principios.

“Entonces, son valores y principios que nos han diferenciado, creo en la palabra empeñada, pero no creo en la manipulación, no creo en la mentira, no creo en las dobles y no creo en la falsedad”, indicó.

Insistió que el pasado 6 de octubre en las primarias se cometió el primer fraude automatizado en su contra, acción que asegura hace retroceder la democracia nacional.

Peligro

Más temprano, en la proclamación del BIS, Leonel Fernández precisó que las manifestaciones sociales que hay en Chile son para reflexionar, ya que se supone que en esa nación se vive una democracia estable desde hace varias décadas.

En tal sentido, el exmandatario entiende que eso es el reflejo de que no solamente basta tener instituciones democráticas sólidas, sino que la democracia debe responder a los intereses económicos y sociales de la mayoría de la población.

Añadió que lo que está pasando en Chile, lo que pasa en República Dominicana y en toda América Latina, es que el tema de la desigualdad social, de la exclusión se ha convertido en un tema central que debe ser atendido.

“Por tanto, para nosotros, no solamente evitar que la democracia dominicana se convierta en una democracia frágil y caigamos en el riesgo de ser un Estado fallido, sino que al mismo tiempo, debemos consolidar la democracia en el respeto a la Constitución y al Estado de derecho y que podamos tener una democracia que responda a los intereses y a las ilusiones de las grandes mayorías”, subrayó.

De su lado, Francisco Peña, presidente del BIS, valoró las cualidades políticas y humanas de Fernández, de quien se definió un fiel seguidor.

“La lealtad no se compra, a mí no me interesa cargo, sino que haga un buen gobierno para la mayoría nacional. Debemos apoyar La Fuerza del Pueblo y para ellos por eso ratificamos a Leonel Fernández como nuestro candidato”, expuso Peña.

PQDC

Durante un acto en el Club Mauricio Báez, Fernández fue proclamado por el PQDC, donde el presidente de esa organización, Elías Wessin Chávez, dijo que tiene un compromiso con Fernández, de quien aseguró será el próximo presidente.