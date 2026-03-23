PN investigan muerte de mujer hallada calcinada en vivienda de SDE

Santo Domingo Este.– La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer que fue encontrada calcinada en su vivienda, ubicada en el sector Maquiteria.

Detenido para investigación

El vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira, informó que por el hecho fue detenido su pareja sentimental, Yelin Manolin Félix Vargas, de 47 años, con fines de investigación.

Identidad de la víctima

La víctima fue identificada como Aleny Pineda, quien dejó en la orfandad a dos hijas, de 11 y 20 años de edad.

Quizas te interese: Velan profesora y su hija fallecidas en accidente en Cevicos; comunidad está de luto

Labores en la escena

La Policía comunicó que un equipo de investigación criminal, junto a peritos forenses, se mantiene en el lugar recolectando evidencias, realizando entrevistas y levantando información que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

Versión de vecinos

Las autoridades también buscan corroborar la versión de algunos residentes de la zona, quienes aseguran haber escuchado una detonación similar a un disparo antes de que se produjera el incendio, según trascendió.