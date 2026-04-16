Tres republicanos de Miami apoyan el TPS para haitianos en la Cámara Baja de EE.UU.

Miami (EE.UU.).- La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este jueves una legislación para extender por tres años el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos, en una votación marcada por divisiones internas dentro del Partido Republicano.

Tres congresistas republicanos del sur de Florida María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart votaron junto a los demócratas a favor de la medida, rompiendo la línea de su partido en un tema migratorio clave.

La iniciativa ahora pasa al Senado de EE.UU., donde enfrenta un escenario político incierto, y aún requiere la firma del presidente Donald Trump para convertirse en ley.

Congreso de Estados Unidos El proyecto de ley busca proteger de la deportación a hasta 350.000 inmigrantes haitianos, permitiéndoles permanecer legalmente en el país bajo el programa del TPS. La medida también obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a mantener la designación de Haití dentro del programa de protección temporal.

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El resultado de la votación fue de 224 votos a favor y 204 en contra, con el respaldo de 10 republicanos que se sumaron al bloque demócrata.

Tensiones migratorias y postura de la Administración Trump

La decisión legislativa ocurre en un contexto de fuerte debate sobre la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha intentado eliminar el TPS para haitianos.

Un juez federal bloqueó previamente esa decisión, y posteriormente una apelación del Gobierno dejó el caso en revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El TPS está diseñado para ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras condiciones que impiden su retorno seguro, como es el caso de Haití.

Los antecedentes generales de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos en Estados Unidos se relacionan con la figura migratoria creada para responder a crisis humanitarias en distintos países.

El TPS permite que personas provenientes de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales o situaciones de inestabilidad grave puedan permanecer de forma temporal en Estados Unidos, con autorización para trabajar legalmente.

Haití ha sido incluido en este programa durante años debido a su situación de inestabilidad política, crisis económicas recurrentes y el impacto de desastres naturales que han debilitado su infraestructura y condiciones de vida.

Contexto del TPS para ciudadanos haitianos

La presencia de ciudadanos haitianos bajo el TPS en Estados Unidos ha sido objeto de debate constante dentro del sistema político estadounidense, especialmente en temas relacionados con la política migratoria.

Las decisiones sobre su continuidad han variado según las administraciones, generando incertidumbre entre los beneficiarios del programa y las comunidades migrantes afectadas.