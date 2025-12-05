PEDERNALES. – El Tribunal Colegiado de esta provincia fronteriza declaró no culpable a un ciudadano haitiano que era juzgado por su presunta participación en el asesinato del comerciante Ramón Almánzar Pujols y su compañero de negocios Rafael Alcántara, en un hecho ocurrido en La Seyba, de la sección Las Mercedes.

Los asesinatos ocurrieron el 24 de enero de este año, en una finca de La Seyba, donde los cuerpos fueron encontrados un día después.

El Tribunal Colegiado dictó una sentencia absolutoria por insuficiencia de pruebas, dejando en libertad al extranjero de nacionalidad haitiana que era procesado por su supuesta vinculación con el crimen de los comerciantes Almánzar Pujols y Alcántara.

Puede leer: Clamor de justicia en Pedernales por muerte de Ramón Almánzar y su chofer

El hecho, ocurrido hace unos nueve meses, ha mantenido a los familiares reclamando justicia. Los parientes, quienes no estuvieron de acuerdo con el fallo, viajaron desde Azua hasta esta zona fronteriza a las 7:00 de la mañana, y no fue hasta las 9:00 de la noche cuando se emitió la sentencia.

Sin embargo, los abogados de los querellantes aseguraron que estudiarán el fallo para determinar los próximos pasos a seguir en el proceso.

Los familiares inconformes advirtieron que darán a conocer “al mundo y a los turistas” que, según ellos, no existe seguridad en la zona ante los constantes asesinatos de dominicanos.

El dictamen, que será analizado con detenimiento por la parte acusadora, será revisado para tomar las acciones legales correspondientes, según explicó el abogado Luis Mekkah Ogando.

Indicó que, durante el juicio, los magistrados no acogieron como válida la única prueba presentada por el Ministerio Público, la cual consistía en un testigo que afirmaba haber transportado al imputado junto al presunto asesino desde Las Mercedes hasta Pedernales.

En el juicio de fondo, el imputado —cuyo nombre no fue ofrecido— alegó que al momento del hecho se encontraba trabajando en la construcción de uno de los hoteles en Cabo Rojo, donde laboraba durante las horas en las que se cometió el crimen.