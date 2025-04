Dos de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, hoy y cada día del año es importante trasmitir amor y apoyo a las personas con autismo y sus familias, recordando de que quienes padecen este trastorno son miembros muy valiosos de la sociedad, que merecen nuestra empatía, respeto, aceptación y comprensión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas, que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación.

“Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento, por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones”, indica la OMS.

A pesar de afectar las habilidades sociales, comunicativas y de comportamiento, las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo.

Figuras destacadas como Anthony Hopkins y Wentworth Miller demuestran que el autismo no limita el talento

Mientras unas poseen discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo, durante toda su vida, otras pueden vivir de manera independientes y hacer su vida normal, y este es el caso de varias figuras de la música y la actuación que han demostrado que este diagnóstico no define sus capacidades, logrando sobresalir en sus respectivas áreas, desafiando las limitantes y demostrando que, si se les brinda el apoyo adecuado, pueden alcanzar un nivel extraordinario en cualquier área de la vida.

Podemos dar varios ejemplos, entre ellos, el destacado actor Anthony Hopkins, padece del síndrome de Asperger (considerado un trastorno del espectro autista (TEA), que le fue diagnosticado a una edad avanzada, pues las características del autismo pueden detectarse en la primera infancia, pero, a menudo, no se diagnostica hasta mucho más tarde.

Hopkins ha tenido una carrera exitosa, cargada de múltiples premios por su trabajo entre ellos dos Premio Oscar, tres Premios BAFTA de la Academia Británica, un Premio de Televisión de la Academia Británica, dos Premios Primetime Emmy, un Premio Laurence Olivier, un Globo de Oro honorario, un BAFTA por su trayectoria, y una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

Al igual que Hopkins, el actor que dio vida a Michael Scofield, en la serie Prision Break, Wentworth Miller, fue diagnosticado tarde. Fue en el 2021, un año después del diagnóstico que el intérprete reveló que tiene autismo.

Miller, dijo que a sus 49 años (edad que tenía en ese momento) descubrir su «neurodiversidad» fue sin duda un shock para él, aunque no le sorprendió. “Reconozco que tener acceso a este diagnóstico es un privilegio que no todos pueden disfrutar. Digamos que fue algo impactante, pero no supuso ninguna sorpresa(…) En volver a examinar cinco décadas de experiencias vividas a través de una mirada diferente. Esto llevará su tiempo”.

La diversidad en capacidades y necesidades de personas con autismo varía y puede evolucionar con apoyo adecuado

Miller quien obtuvo su bachiller universitario en letras en la Universidad de Princeton en 1995, ganó reconocimiento en la serie Prision Break, por cuya actuación recibió una nominación a los Golden Globe Awards y los Saturn Awards. Además de la actuación, Miller escribió los guiones de las películas Stoker (2013) y The Disappointments Room (2016).

The Blues Brothers, Ghostbusters, Los Caraconos, son algunas de las recordadas películas que ha protagonizado, el comediante, actor y guionista, Dan Aykroyd. En 2013 Dan reveló al Daily Mail, que le diagnosticaron Asperger en la década de 1980.

En ese momento reveló que le diagnosticaron autismo cuando su esposa lo instó a consultar con un médico, y reconoció que su síndrome de Asperger fue el responsable de su gran éxito, Los Cazafantasmas, pues uno de sus síntomas era su obsesión con los fantasmas, y de ahí le surgió la idea de la película, The Ghostbusters (1984).

La cantante, actriz y compositora estadounidense, Courtney Love reveló en su biografía Dirty Blonde: The Diaries of Courtney Love» publicada en 2006, que le diagnosticaron síndrome de Asperger a los 9 años.

Love fue una figura notable en las escenas punk y grunge de los años noventa como la vocalista de Hole, y en la actuación actriz, apareció en notables películas como Man on the Moon y Trapped.