Trump contra el papa

La BBC, el 13 abril 2026, trajo esta prenda “El presidente estadounidense acusó al pontífice de ser «débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior» en publicación en Truth Social, y más tarde declaró, a los periodistas, que «no era precisamente un gran admirador suyo».

León XIV no se quedó callado afirmando que «no le da miedo» la Administración Trump y que seguirá pronunciándose en contra de los conflictos armados.

El papa ha sido un firme crítico de la guerra, calificando de «inaceptable» la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní y pidiéndole que encuentre una «vía de salida» para poner fin al conflicto. Hay más de 70 millones de católicos en EE.UU. Entre ellos el vicepresidente JD Vance.

En declaraciones a los periodistas, de camino a Argelia, el papa afirmó que no quería entrar en un debate con Trump, pero que seguiría promoviendo la paz. «No le tengo miedo a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la Iglesia está aquí», declaró.

Más adelante agregó “El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras. Nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes”. Estas declaraciones, tras las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, quien había asegurado que «no le gustaba en absoluto» el nuevo Papa por ser «demasiado liberal» y por estar «a favor del crimen».

En medio de este enfrentamiento se dio el hermoso evento por la paz de Barcelona.

De verdad, no sé hasta dónde tolerará el pueblo norteamericano las locuras de Trump que los lleva por un terreno peligroso, y al mundo a una conflagración que nos afecte a todos. Que lo investiguen por su relación con Epstein es la única esperanza que tiene el que escribe “algo más que salud”.