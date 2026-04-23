El Ministerio Público y la Policía Nacional informaron que manejan la hipótesis de que la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de basura, pudo originarse por una presunta deuda económica con uno de sus agresores.

“Mira, nosotros desde la Policía Nacional y desde el Ministerio Público hemos estado manejando esa hipótesis; son versiones de que, producto de una supuesta deuda, se originó este conflicto social”, expresó el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, a través de un video colgado en las redes sociales.

Dijo que, no menos cierto, la muerte de Abreu Quezada no deja de ser un hecho lamentable, al tiempo que hizo un llamado a Jhovanny de Jesús Mets Cruz (Macho), principal acusado de inferir una herida de arma blanca a la víctima.

Policía

El oficial de la Policía aseguró que las autoridades llevarán el caso de sangre hasta las últimas consecuencias y que, en virtud de eso, se ha venido trabajando con la profundización de las pesquisas.

El pasado sábado, luego de una persecución en la zona metropolitana de Santiago, Abreu Quezada fue seguido por motoristas porque, supuestamente, el camión que recogía la basura había rozado a uno de estos.

Policía dice llevará investigaciones hasta las últimas consecuencias.

Posteriormente, según las autoridades, «Macho» lo hirió con un cuchillo en una pierna, produciéndole la muerte debido a la pérdida de sangre.

En ese sentido, el Ministerio Público, en su tipificación, define la acción como asociación de malhechores, premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.

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Hasta el momento, los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

En tanto, el Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el lunes próximo el conocimiento de la medida de coerción contra los siete implicados en la persecución, agresión y posterior fallecimiento de Deivy Carlos Abreu Quezada.

El primero en alegar que se trató de una deuda la muerte, fue el abogado Carlos Villanueva, representante legal de dos de los implicados en la muerte de un chofer.

El jurista explicó que sus defendidos, identificados como Kelvin Francisco Metz Cruz y Joanfry Joel Núñez, no son motoconchistas, como se ha señalado en versiones preliminares.