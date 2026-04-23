Un parqueo moderno es más que necesario para complementar la inversión en la rehabilitación de calles, fachadas y otras obras que se ejecutan para acentuar el atractivo histórico y cultural, además de comercial y residencial, de la Ciudad Colonial.

La queja de los visitantes del casco más antiguo de la ciudad es siempre la misma: “A la zona no se puede ir por las dificultades para encontrar donde estacionar el vehículo”.

Al menos para los conductores el drama se ha complicado de un tiempo a esta parte con el rediseño de las calles para hacerlas más peatonales, lo que ha supuesto la reducción de espacios.

Pero con el moderno parqueo que el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Presidencia levantarán en una esquina de la calle El Conde con José Reyes, en el mismo solar donde estaba la estructura que fue demolida hace más de seis años por un problema de seguridad, el problema del estacionamiento está supuesto a resolverse.

Más cuando ya existe otro edificio de estacionamiento construido en la avenida Mella con Arzobispo Meriño, en el sector de Santa Bárbara.

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En la ceremonia en que se dio el primer palazo la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, informó que la obra, con capacidad para 242 vehículos, áreas para motocicletas, espacios accesibles y estaciones de carga para carros eléctricos, se hará con una inversión de 950 millones de pesos.

La obra está programada para terminarse en 22 meses. La Asociación de Comerciantes del sector, que se había opuesto a la demolición del viejo edificio, saludó la construcción.