Durante un encuentro con los evaluadores, Luis Migue De Camps enfatizó que la quinta y sexta etapa del proceso serán decisivas. / Fuente externa.

La evaluación docente que ejecuta el Ministerio de Educación representa una magnífica oportunidad para abordar la capacidad de los maestros como uno de los aspectos más espinosos del sistema de enseñanza.

En el profesorado recae la responsabilidad de ejecutar los programas que se diseñan para desarrollar las habilidades y aptitudes de los estudiantes.

La participación en la comisión evaluadora de representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de Educación constituye una auspiciosa muestra de apertura.

La evaluación tiene que ser para mejorar, corregir lo que se tenga que corregir, pero no simplemente para cumplir con un protocolo.

De la misma manera que los profesores evalúan a los alumnos para medir su grado de aprendizaje, de esa misma manera también ellos tienen que ser examinados para determinar sus niveles de superación y capacidad para ejercer la docencia.

En la evaluación, que se reanudará este viernes, ningún cabo debe quedar en el aire en aras del objetivo de mejorar, a cualquier costo, la calidad de la enseñanza. Se trata de un desafío que ha de afrontarse con responsabilidad.