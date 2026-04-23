Sin aranceles, ¿dónde quedó el susto de Donald Trump?

Sin el arma de los aranceles para aplicarlos a diestra y siniestra, Donald Trump no asusta tanto como en principio. Aunque se evite.

Deja mucho que desear la crítica a un evento para fortalecer la democracia solo porque sus actores no sean vasallos del imperio.

Por cierto, sería interesante conocer el parecer de la oposición sobre las críticas de la embajadora Leah Campos a la Cumbre de Barcelona. ¿Verdad?

Si Jean Alain Rodríguez tuvo que viajar a España por motivos de salud, se supone que su enfermedad no se puede tratar en el país. ¿Estamos?

Irán está cerrado a banda. Dice que no habrá negociaciones si Washington no levanta el embargo en el estrecho de Ormuz.

El empresario Frank Rainieri prefirió decir que al Gobierno le ha faltado coraje para enfrentar el desorden vial y territorial. ¿De acuerdo?

Como para que no se diga, el transportista Juan Hubieres pidió reducir los precios de los combustibles. ¿Y si no lo hacen?

Cualquiera piensa que la licencia de los motoristas es para violar las leyes. Pero tal parece que ni siquiera necesitan el documento.