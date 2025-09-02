Trump desmiente rumores sobre su fallecimiento

Santo Domingo. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió enérgicamente los rumores sobre su fallecimiento que circularon en redes sociales durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Durante una conferencia de prensa el 2 de septiembre de 2025, Trump calificó las especulaciones como “noticias falsas” y expresó: “Eso es algo bastante serio”.

Puedes leer: Afganistán vive otra tragedia: nuevo terremoto de 5,2 en la región

La ola de rumores se desató tras su ausencia en eventos públicos y la aparición de una foto en la que mostraba un moretón en la mano. Sin embargo, el mandatario fue fotografiado el 1 de septiembre en su club de golf en Virginia, disipando las especulaciones.

Funcionarios de la Casa Blanca y su médico personal confirmaron que el moretón se debió a un uso frecuente de aspirina y a una condición benigna relacionada con la edad.

Eric Trump

Por su parte, Eric Trump calificó los rumores como motivados políticamente, mientras que el vicepresidente JD Vance también desmintió las afirmaciones.