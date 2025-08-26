Trump enviará militares a Nueva York y Chicago: ¿un anuncio o una simple alharaca?

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

El anuncio de que enviará militares a patrullar las ciudades de Nueva York y Chicago podría quedar como pura alharaca ya que estos estados tienen gobernadores y congresos independientes. Debe recordar que no es lo mismo en Washington, que no es un estado y por tanto depende directamente de la voluntad del ejecutivo.

Luis Miguel De Camps

Ministro de Educación

El año escolar comenzó ayer con más ruido que años anteriores, lo que obliga a revisar la estrategia de comunicación de ese ministerio para que la sociedad entienda su labor. Ahora corresponde acallar esos ruidos mostrando eficiencia de los funcionarios administrativos y técnicos en los meses por venir, sin obviar el papel de los maestros.

Manuel Estrella

Empresario de la construcción

Las iniciativas planteadas por el empresario Manuel Estrella para dinamizar la economía del país y mejorar la función pública deja muy mal parado a los políticos del patio, ya que la mayoría invierte su tiempo en hacer denuncias banales, que no aportan nada a la nación, ya que carecen de planteamientos lógicos.