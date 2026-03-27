El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que Irán está «diezmado» y que desea alcanzar un «acuerdo» que ponga fin a la guerra.

«Sobre Irán, están siendo diezmados. Estamos hablando con ellos ahora y quieren cerrar un acuerdo. Es muy simple: nuestro Ejército es el más grande, de lejos, e Irán está siendo diezmado«, declaró Trump al aterrizar en Miami (Florida), donde pasará el fin de semana.

Este sábado se cumple un mes del ataque a gran escala que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra Irán, en el que murió el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y que desató la actual guerra en Oriente Medio.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un posible encuentro presencial en los próximos días.

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La guerra, en la que han muerto al menos trece soldados estadounidenses y que ha disparado el precio de la gasolina, es impopular en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN.