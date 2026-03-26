La firma de Trump aparecerá en billetes de dólar por el 250 aniversario de EE.UU.

Washington.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la firma del presidente Donald Trump será incluida en futuros billetes de un dólar, marcando la primera vez en la historia que un presidente en funciones aparece en un billete estadounidense.

Según el Tesoro, la medida busca reconocer los “logros económicos” del mandatario, y los billetes con su firma estarán en circulación antes del 4 de julio.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó en un comunicado que esta será la primera ocasión en que la firma de un presidente en funciones se incorpore a un billete. Además, la firma de Bessent también se incluirá en esta nueva versión del dólar, según detalló la información oficial.

Diseño de la moneda y aprobación del comité federal

El pasado 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó el diseño de una moneda con la figura de Trump apoyando sus puños sobre un escritorio, basado en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que actualmente se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Los miembros del comité, todos nombrados por el propio Trump, votaron sin objeciones, allanando el camino para que la Casa de la Moneda comience la producción de la pieza, aunque la denominación y tamaño de la moneda todavía están en discusión.

En la parte superior del diseño, la palabra “LIBERTY” forma un arco ligero, mientras que debajo aparecen las fechas 1776-2026. En la parte inferior se lee la frase “IN GOD WE TRUST” (En Dios confiamos), acompañada por siete estrellas a un lado y seis al otro.

Controversia y precedentes históricos

La decisión ha generado críticas del partido demócrata y polémica, debido a que la ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en billetes. El único precedente similar ocurrió en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge incluyó su rostro en una moneda de un dólar para conmemorar el aniversario 150 de Estados Unidos.

Expertos y analistas financieros han señalado que la inclusión de la firma de Trump y el diseño de la moneda podría generar debates sobre la neutralidad histórica y política en la emisión de moneda estadounidense.

No obstante, la Casa de la Moneda mantiene los planes de producción y circulación de los billetes y monedas aprobados, mientras continúan las discusiones sobre aspectos técnicos y legales de la emisión.