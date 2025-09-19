Washington. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes al Tribunal Supremo permitir su propuesta de mantener el género asignado al nacer en los pasaportes y eliminar la opción «X» para personas trans y no binarias, luego de que un tribunal federal bloqueó dicha medida.

El Departamento de Justicia presentó un recurso ante el alto tribunal después de que una jueza federal anulara la política impulsada por Trump, permitiendo que las personas continúen eligiendo el marcador de género que deseen.

En 2022, el entonces presidente Joe Biden anunció que los pasaportes estadounidenses incluirían la opción «X» para personas trans y no binarias. No obstante, al asumir la presidencia en enero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que reconoce solo dos sexos (masculino y femenino) y ordena que el registrado en los documentos oficiales sea el asignado al nacer. Esta decisión provocó el rechazo del movimiento LGTBIQ+ y derivó en múltiples demandas para detener su aplicación.

Ahora, la Administración Trump insta al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, a que valide su política y detenga la emisión de más pasaportes con género «X». De ser aprobada, los documentos de personas trans y no binarias reflejarán exclusivamente el género asignado al nacer, y no el que corresponde a su identidad de género.

La Casa Blanca argumenta que el sexo biológico es un rasgo inmutable y una mejor base para la identificación en documentos oficiales, mientras que la identidad de género «es interna, subjetiva y puede cambiar con el tiempo», según sostiene la instancia presentada por el Departamento de Justicia.

Esta medida representa un nuevo paso en las políticas de la Administración Trump contra las personas LGTBIQ+, especialmente las personas trans, a quienes también ha prohibido competir en competiciones femeninas.