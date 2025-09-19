Washington/Pekín.— Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, expresaron este viernes su satisfacción por el marco bilateral acordado para que TikTok continúe operando en territorio estadounidense, durante una llamada telefónica en la que también abordaron temas comerciales y geopolíticos.

Trump y Xi

En un mensaje en su red Truth Social, Trump calificó la llamada de “muy productiva”, y agradeció “la aprobación sobre TikTok” y los progresos obtenidos, aunque sin ofrecer detalles del acuerdo. Este marco fue preacordado durante una reunión entre delegaciones de Washington y Pekín celebrada esta semana en Madrid.

Por su parte, Xi Jinping afirmó que respeta la voluntad de las empresas de ambos países y confía en que Washington “apoyará las consultas entre ambos equipos para resolver adecuadamente el asunto”. Añadió que China espera que EE.UU. proporcione un “entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio” para las empresas chinas.

Desde 2024, el Congreso estadounidense exige que TikTok esté suficientemente desligada de su matriz china, ByteDance, para poder operar en EE.UU., especialmente en lo relacionado con el acceso a datos de usuarios. Según la Casa Blanca, ByteDance podría mantener solo una participación minoritaria en la nueva sociedad operadora, aunque las declaraciones de Xi apuntan a que China habría logrado un marco más favorable para la matriz.

Trump amplió esta semana, por cuarta vez en el año, el plazo para que TikTok siga disponible en EE.UU. al menos hasta el 16 de diciembre.

Además del tema de TikTok, Trump aseguró que se lograron avances en asuntos como el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tráfico de fentanilo desde China y el comercio bilateral, aunque no dio detalles.

Xi calificó la conversación como “pragmática, positiva y constructiva”, destacando que ambos países pueden “coexistir pacíficamente, cooperar y prosperar juntos”.

Durante la llamada, acordaron reunirse en persona durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en Gyeongju, Corea del Sur, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Trump anunció también que viajará a China a principios de 2026 y que Xi realizará una visita a EE.UU. “en un momento oportuno”, lo que marcaría su primer encuentro en persona desde la cumbre del G20 en Japón en 2019.