WASHINGTON.- El presidente Donald Trump informó que está reemplazando a su cuestionada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que nominará en su lugar al senador republicano de Oklahoma Markwayne Mullin.

Trump hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después que Noem enfrentara un duro interrogatorio en el Capitolio por parte de miembros del Partido Republicano, así como de demócratas.

Trump señala que designará a Noem como “Enviada Especial para The Shield of the Americas”, una nueva iniciativa de seguridad que, afirmó, se centrará en el hemisferio occidental.

Noem es la primera secretaria del gabinete en dejar el cargo durante el segundo mandato de Trump. La salida de Noem pone fin a un periodo turbulento al frente de tácticas de control migratorio que han sido recibidas con protestas y demandas.