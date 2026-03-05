PLD proyecta escoger su candidato presidencial a finales de este año

Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que esa organización política se propone escoger, a finales de este año, a su aspirante o candidato presidencial.

La información fue ofrecida por José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Internos del partido, quien explicó que la organización prevé realizar un proceso en el marco de su libertad de autoorganización y autodeterminación, con el objetivo de identificar un aspirante entre los ocho dirigentes que han manifestado interés en la candidatura presidencial.

Dantés Díaz aclaró que, según lo establecido por la ley electoral, los candidatos deben ser escogidos en octubre del año preelectoral, que en este caso corresponde al 2027.

Al ser cuestionado sobre si la selección se realizará mediante votación o encuestas, indicó que lo aprobado por la organización es llevar a cabo una consulta ciudadana, mecanismo que ya fue utilizado por el partido en el año 2022.

El también miembro del Comité Político explicó que con este método el PLD busca apuntalar una figura que unifique la voz del partido, de cara a las demás aspiraciones presidenciales que puedan surgir dentro de las distintas organizaciones políticas del país.